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Köylerdeki vatandaşlara ekmeği jandarma ulaştırdı
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, köylerdeki vatandaşlara ekmeği jandarma ulaştırdı.
ERZİNCAN 14.12.2020, 08:50
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Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, köylerdeki vatandaşlara ekmeği jandarma ulaştırdı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince talep eden vatandaşlara jandarma ekipleri fırından ekmek alarak götürdü.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde Çayırlı’ya bağlı köylerde talebi olan vatandaşlara ekmek dağıtımı Kaymakamlık koordinesinde ilçedeki fırınlar ve jandarma ekiplerince devam etti.
Ekmekleri alan vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ve dua etti.Ekipler, “Evde kalmaya, kurallara uymaya kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah korona virüsü hep birlikte yeneceğiz.” dedi.
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