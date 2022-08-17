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“Köy Sohbetleri” toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi
Erzincan’da “Köy Sohbetleri” toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi.
ERZİNCAN 17.08.2022, 09:15
Erzincan’da “Köy Sohbetleri” toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi.
Erzincan merkeze bağlı Binkoç, Pınarönü ve Gölpınar köyü sakinleriyle kent protokolü düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda muhtarlar ve köy sakinlerine bilgiler veren vali, vatandaş odaklı kamu yönetimi çerçevesinde çalışmalara devam edildiğini belirtti.