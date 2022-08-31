Kösen ve Karakoç, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ve fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Erzincan’da özel bir okulda fotoğraf ve video çekim teknikleriyle ilgili seminer verildi. Eğitim- öğretime hazırlık seminerleri çerçevesinde 76 öğretmen,10 idari personelin katıldığı seminerde Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ve Fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye genelinde çektiği video ve belgesellerle dikkat çeken görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ve fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç cep telefonu ile pratik çekim tekniklerinin detaylarını ve ipuçlarını anlattı.

Sanatçılar yaşadıkları deneyimleri görsel dilde anlatarak fotoğraf ve video alanında teknik konulara video örnekleriyle yer verildi.

Soru cevap şeklinde devam eden seminer 1.5 saat sürdü.

Kösen ve Karakoç ilerleyen zamanlarda seminerlerin öğrencilerle birlikte devam edeceğini belirtti.