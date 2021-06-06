banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Kore Gazisi, 23 yıl önce kendisi için hazırladığı köy mezarlığına defnedildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Zeynel Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

ERZİNCAN 06.06.2021, 09:18
Kore Gazisi, 23 yıl önce kendisi için hazırladığı köy mezarlığına defnedildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Zeynel Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

92 yaşında vefat eden Kore Gazisi Zeynel Polat için Çatakdere köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Mehmet Makas, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri ve sivil erkan katıldı. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Zeynel Polat, kendisi için 23 yıl önce köy mezarlığında hazırladığı yere defnedildi.

Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, Vali Makas tarafından ailesine teslim edildi.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu