Köprü altında mahsur kalan yavru köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan’da Vasgirt Deresi üzerinde bulunan köprünün ayakları altında mahsur kalan 2 tane yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan Merkez Vasgirt Deresi üzerinde bulunan köprünün altında 2 tane yavru köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpekleri bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Kendi çabaları yetersiz kalan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Kısa sürede mahsur kaldıkları köprünün altından kurtarılan köpeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu gören ekipler yavru köpekleri tekrardan doğal yaşam alanlarına bıraktı.