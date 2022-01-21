Komandolar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Refahiye’de komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, ilçenin yüksek kesimlerine ulaşarak, yaban hayvanları için belirledikleri yerlere yem ve yiyecek bıraktı.