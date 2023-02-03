‘Kökünü Kurutma’ operasyonu; 13 tutuklama

Erzincan’da 4 gün önce düzenlenen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

31 Ocak 2023 tarihinde şafak vakti Erzincan’ın da aralarında bulunduğu Antalya, Isparta ve Ordu’da eş zamanlı zehir tacirlerine yönelik ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonun Erzincan ayağında 25 adrese yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette gözaltı süreleri dolan ve sorgulanmaları tamamlanan 21 şüpheli bugün sabah Erzincan Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerine kadar süren mahkemede 13 zanlı tutuklandı, 8’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.