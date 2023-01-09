Kızılay, Erzincan’da engelli vatandaşlarla buluşarak çeşitli etkinlikler düzenledi

Türk Kızılayı Erzincan Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” çerçevesinde engelli vatandaşlarla buluşarak çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturdu.

Türk Kızılayı Erzincan Şubesi engelli bireylerin hayatına temas eden, onların hayatlarını kolaylaştıran projelere destek olmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Erzincan Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde görme engelli olan bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi. Engellilere kendi yaşam alanlarında karşılaştıkları düşme, çarpma ve yaralanma gibi risklere dikkat çekmek, bu dolayla karşılaştıklarında sağlık ekiplerine ulaşıncaya kadar alınacak önlemler, sosyal hayata adapte olabilmeleri adına ilk yardım eğitimi ve doğal afetlerden korunma bilinci konularında eğitim verilerek empati parkurunda yürüyüş etkinliği yapıldı. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan müzik dinletisinde doyasıya eğlenen engelli vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Görme engelli olan Avukat İlhan Açıksöz tarafından kendi gibi görme engelli bireylere Görme Engelli Bireylerin Hakları konulu eğitimin de verildiği programda, Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü tarafından ilk yardım bilinci eğitimi verilmesinin ardından AFAD ekiplerince Doğal Afetlerden Korunma Bilinci konulu sunum yapıldı. Son olarak empati parkuruna geçildi ve burada Kızılay Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu gözleri bağlı şekilde görme engelli bastonuyla parkuru tamamlamaya çalıştı.

Program sonrası açıklamada bulunan Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu düzenlenen etkinlikte engelli bireyler için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Kızılay Erzincan Şubesi olarak Genç Kızılay başkanlığında, Erzincan’da görme engellilerimize yönelik farkındalık oluşturması açısından bir faaliyet yapmak istedik. Genç Kızılay ekiplerimiz görme engelli bireylerimizle birlikte Genç Yeryüzü Doktorları ve AFAD ekipleriyle beraber güzel bir eğitim verildi. Eğitimin amacı şuydu; biz Kızılay olarak onlara hem farkındalık oluşturalım, görme engelli bireylerin aslında zahiren göremediklerini, gönülden gördüklerini ve nasıl hissettiklerini anlamaktı ve bu çalışma çerçevesinde çeşitli ilk yardım eğitimleri, afet eğitimleri verildi. Asıl amacımız onların da afetlerde bilinçli olmasını sağlamaktı” dedi.

Genç Kızılay İl Başkanı Şerife Kaya ise konuşmasında, “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında Genç Kızılay olarak görme engellilerimizle beraber olmak istedik. Programımızda görme engellilere farkındalık eğitimleri verdik. Yeryüzü Doktorları, AFAD tarafından görme engellilere eğitimler verildi. En sonunda ise empati parkuru düzenledik” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Erzincan Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen programa Kızılay Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, Genç Kızılay Gönüllüleri, AFAD yetkilileri, EBYÜ Yeryüzü Doktorları Kulübü Üyeleri, üniversite öğrencileri ve görme engelli vatandaşlar katıldı. Programda ayrıca görme engelli vatandaşlar Kızılay’ın aracı ile evlerinden alınarak programa getirildi.