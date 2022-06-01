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Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay Derneği Erzincan Kan Bağış Merkezi personellerine yangın eğitimi verildi.

ERZİNCAN 01.06.2022, 13:36
Kızılay çalışanlarına yangın eğitimi

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay Derneği Erzincan Kan Bağış Merkezi personellerine yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasında itfaiye personelleri tarafından yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri ve yöntemleri konularında Kan Bağış Merkezi personellerine teorik yangın eğitimi verildi.

Verilen teorik eğitimlerin ardından Türk Kızılay Derneği Erzincan Kan Bağışı Merkezi personelleri tarafından İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası eğitim alanında uygulamalı olarak B Sınıfı (Sıvı) yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı.

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