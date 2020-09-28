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Kırlangıçlar Erzincan’da mola verdi

KIRLANGIÇLAR ERZİNCAN’DA MOLA VERDİ

ERZİNCAN 28.09.2020, 09:42
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Kırlangıçlar Erzincan’da mola verdi

Sonbaharla birlikte sıcak bölgelere göç etmeye başlayan göçmen kuş türlerinden olan kırlangıçlar, Erzincan’da mola verdi. Binlerce kırlangıç, Çayırlı ilçesinde yüksek gerilim hattı tellerine konması renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan’da sürüler halinde uçuşan kuşlar renkli görüntüler oluşturuyor. Havaların soğuması ile sıcak bölgelere sürüler halinde göç etmek için uçuşan kuşları görenleri büyüledi. Çok sayıda kırlangıç, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yüksek gerilim hattı tellerinde konakladı.

Binlerce kuşun tellere konduğu anı fotoğraflayan Selahattin Ayan, isimli vatandaş ilk kez böyle bir manzara gördüğünü ifade ederek, "Birden bire çok sayıda, elektrik tellerine, konmaya başladı. Sanırım kış yaklaşmaya başlayınca kırlangıçlar da göçe başladı. Burada da mola verdiler” dedi.

Kırlangıçlar 8 saat hiç durmadan uçabiliyor

Öte yandan kırlangıçların kesintisiz olarak 8 saat uçabilen bir kuş türüdür. Ayakları zayıf olduklarından dolayı fazla yürüyüp zıplayamazlar. Havada kalma süresi ortalama 8 saattir. 8 saat hiç durmadan uçabilirler. Yere fazla inmediklerinden dolayı da havadaki sinek ve böceklerle beslenirler. Yerde sadece su ve çamur ihtiyaçlarını karşılayıp tekrar havalanmasıyla biliniyor.

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