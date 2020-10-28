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Kimsesiz ninenin kışlık yakacağını polis taşıdı

ERZİNCAN'DA YALNIZ YAŞADIĞI İÇİN KIŞLIK ODUN KÖMÜRÜNÜ TAŞIYAMAYAN 82 YAŞINDAKİ BERGÜZAR İĞAN'IN YARDIMINA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBUNDA GÖREV ALAN POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ

ERZİNCAN 28.10.2020, 08:34
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Kimsesiz ninenin kışlık yakacağını polis taşıdı

Erzincan’da yalnız yaşadığı için kışlık odun kömürünü taşıyamayan 82 yaşındaki Bergüzar İğan’ın yardımına Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan polis ekipleri yetişti.

Erzincan merkez Akşemsettin Mahallesi 658 sokakta tek başına yaşayan Bergüzar İğan, kışlık yakacağını çevredeki vatandaşların yardımı ile satın aldı. İğan, evinin bahçesindeki depoya odun kömürün taşınması için Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri, Bergüzar ninenin evine giderek odun kömürünün taşınmasına yardımcı oldu.

Polislere dua ve teşekkür eden Bergüzar nine, “Allah sizden razı ola siz bana yarımcı oldunuz Allah’ta sizden razı ola” dedi.

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