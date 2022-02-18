“Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi ilgi görmeye devam ediyor

Erzincan’da ilçelerden gelen öğrenciler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi ile buluşuyor.

Bu yıl gösterime giren ve hemen her kesimden ilgiyle İzlenen “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini seyretmek üzere ilçelerden öğrenciler adeta akın ediyor. Vizyona girdiği günden beri geniş kitlelere ulaşan film ilgi görmeye devam ediyor.

11 Ağustos 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada Trabzon Maçka’da teröristlerle çıkan çatışma sırasında hain terör örgütü mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile onu korumak için 41. yaş gününde 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikâyesinin anlatıldığı filmi izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini ve çok duygulandıklarını dile getiriyor.

Kaymakamlıkların da destekleriyle öğretmenleri nezaretinde ilçelerden şehir merkezine gelen öğrenciler filmi tekrar izlemek istediklerini de belirtiyor.