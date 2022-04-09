Kentsel dönüşüm projesinde peyzaj çalışmaları başladı

Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutlarına yerleşmeleri ile birlikte peyzaj çalışmalarına başlandı. 49 işyeri, 370 daire olarak yapılan projede; yürüyüş yolları, çimlendirme, otomatik sulama sistemleri, sondaj ve asfalt öncesi alt yapı çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.