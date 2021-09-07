banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutları belli oluyor

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap’ta yer alan ve hak sahiplerine verilecek olan 136 konut için kura tarihleri belli oldu.

ERZİNCAN 07.09.2021, 08:48
Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerinin konutları belli oluyor

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap’ta yer alan ve hak sahiplerine verilecek olan 136 konut için kura tarihleri belli oldu.

Konut karşılığı anlaşma yapılan hak sahiplerine verilecek olan 136 konut noter huzurunda ve idari yetkililerin denetiminde yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Çekilen kurada belli olan hak sahiplerine ait konutların daire numaraları, cephe bilgileri ve kat bilgileri de belirlenecek.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek olan kura çekimlerinin tarihleri şu şekilde;

2+1 Konutları 11 Eylül Cumartesi saat 10:00

4+1 Konutları 12 Eylül Pazar günü saat 10:00

3+1 Konutları Kuzey Ada 13 Eylül Pazartesi günü saat 10:00

3+1 Konutları Güney Ada 14 Eylül Salı günü saat 10:00

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0