Kentsel dönüşüm ihalesi marttan nisana ertelendi

Erzincan’da Hocabey ve Kızılay mahalleleri kentsel dönüşüm projesi 532 konut, 107 dükkan, altyapı ve çevre düzenlenmesi işi ihalesi marttan nisana ertelendi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, 13 Mart tarihinde yapılması planlanan ihalenin 10 Nisan’da yapılacağını duyurdu.

Karaman, ihalenin ertelenme sebebinin yaşanan asrın felaketi olduğunu belirterek, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle; 13 Mart tarihinde yapılması planlanan, Erzincan İli Merkez İlçesi Hocabey ve Kızılay mahalleleri kentsel dönüşüm projesi 532 konut, 107 dükkan, altyapı ve çevre düzenlenmesi işi ihalesi, Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın desteğiyle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşülerek en yakın tarih olan 10 Nisan’da yapılması kararlaştırılmıştır. Erzincan’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.