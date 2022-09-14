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Kent mobilyalarını yenileme çalışmaları devam ediyor
Erzincan’da belediyenin kendi kaynak ve ekipleri ile ürettiği kent mobilyalarını yenileme çalışmaları devam ediyor.
ERZİNCAN 14.09.2022, 11:52
Erzincan’da belediyenin kendi kaynak ve ekipleri ile ürettiği kent mobilyalarını yenileme çalışmaları devam ediyor.
Şehir genelinde park, bahçe ve ortak yaşam alanlarında kullanılan kent mobilyaları, belediyeye ait Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangozhanede üretiliyor. Otobüs duraklarından oturma banklarına, pergola ve kamelyalardan, ahşap korkuluklara kadar her çeşit mobilyayı kendine özgün tasarımlar ile üreten Erzincan Belediyesi, şehri kent mobilyaları ile donatmaya devam ediyor.
Park, bahçe, cadde ve bulvarlarda bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan kamelya, pergola ve oturma bankları Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileri ile değiştiriliyor.
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