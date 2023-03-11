Kemaliye’de muhtarlar toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde muhtarlar ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk başkanlığında, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, muhtarlar ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Muhtarların talep ve şikayetlerinin dinlendiği toplantıda, afet ile ilgili çalışmalar ve genel güvenlik konuları görüşüldü.

Muhtarların ve vatandaşların sorunları ile taleplerini de dinleyen İlçe Kaymakamı Kayatürk, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kayatürk, yapılan toplantıların, bilgi alışverişi oluşması ve istişarelerle İlçenin problemlerinin daha çabuk çözümlenmesinde etkili olacağını, birlik beraberliğin sağlanması bakımından önemli olduğunu dile getirildi.