Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresine sunulan ‘Kemaliye’de Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme’ projesi onaylandı.

Konuya ilişkin Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Yıllardır ihtiyaç duyulan bir eksiğimiz daha çözüme kavuşuyor. Coğrafi işaret belgesini aldığımız Kemaliye dutu ve dut ürünleri başta olmak üzere ilçemizde yetiştirilen bütün ürünlerin işleme, kurutma ve paketleme gibi geniş bir envantere sahip çok amaçlı tesis için hazırlayıp DAP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğumuz ‘Kemaliye’de Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme’ projemiz onaylanmıştır.

Projemizin sözleşme imzasını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ile belediye meclis üyelerimiz ve belediye personelimizin katıldığı bir törenle attık. Yeni sanayi sitesinde ayrılan 2 iş yerinde faaliyete geçecek tesis ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olsun.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ile imza sonrası yapılan toplantıda önümüzde açılacak yeni fasıllarda hazırlayacağımız projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.”