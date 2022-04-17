banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırları

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sadece bir demirci ustası tarafından üretilen kapı tokmakları motifleri ve sesleriyle bin yıllık bir tarihin kapısını aralıyor.

ERZİNCAN 17.04.2022, 09:40
Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırları

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sadece bir demirci ustası tarafından üretilen kapı tokmakları motifleri ve sesleriyle bin yıllık bir tarihin kapısını aralıyor.

Tarihe açılan kapılardaki bu sırrı tekrar yaşatmaya çalışan Mustafa Demirci, yok olmakla yüz yüze olan bir geleneği yaşatmaya çalışıyor. İlçe sakinleri evlerin kapılarına takılan tokmaklar sayesinde ev sahipleri, kapıyı çalan misafirlerini görmeden kadın ya da erkek olup olmadığını anlayabiliyor.

Derin kanyonlar arasında uzanan bir vadiye yerleştirilmiş küçük ve şirin bir ilçe olan Kemaliye’de asırlardır yaşatılan ve Türklerin Şamanizm’e inandığı dönemdeki geleneklerden olan çeşitli motiflerle kapı süsleme ve demir kapı tokmağı üretimi geleneği, ilçedeki Mustafa Demirci usta tarafından yaşatılıyor.

Erzincan’a 150 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin nüfuslu Kemaliye’de yazları nüfus 15 bini buluyor. İnsanların genelde yürüyerek bir yere gitmeyi tercih ettiği ilçede hiç trafik olmuyor. İlçeye dışarıdan gelenlerin gözüne ilk çarpan şey ahşap yapılar ve bu yapıların kapıları üzerindeki tokmaklar oluyor. Kemaliye’nin binlerce yıllık tarihini ve sosyolojik yapısını anlatan kapı tokmakları kentin göze çarpan en belirgin özelliklerinden biri. Geleneklere göre bir eve gelen misafir kapı tokmağını çalışına göre karşılanıyor. Ev sahibi tokmak sesine göre misafirin kim olduğunu anlıyor. Kapı tokmağının sesi gelenin kadın mı yoksa erkek mi olduğunu haber veriyor. Eğer misafir büyük tokmağı kullanır ve ses tok ve gür çıkarsa gelen kişi erkek ama diğerine göre ince daha az sesi olan küçük tokmak kullanılırsa gelen kişi kadındır.

Her motifin bir anlamı var

Kapı tokmaklarının mesajları bunlarla sınırlı değil. Tokmaklar üzerindeki motiflerin de bir anlamı var. Örneğin lamba motifli bir kapı tokmağı evin ocağı sönmesin hayat daim olsun anlamını taşıyor. Kuş motifi kullanılmışsa bu da ev sahibinin gurbette bir yakınının olduğu ve haber beklediği anlamına geliyor. Sağa sola ayrılan ve kuş kafasını andıran motifler evin Müslüman bir aileye ait olduğunu vurguluyor. Öküz motifi ise ailenin birlik olduğunu simgeliyor. Kapı tokmaklarında akrep yılan gibi motiflerde var. Bu motifler Şaman kültüründen kalma. Yılan motifleri genellikle anahtar delikleri çevresinde bulunuyor ve bu motifteki kilide anahtar sokulunca şeytanın o eve giremeyeceğine inanılıyor. Akrep motifi olan evlerde ise cinin şeytanın barınamayacağı inancı var. Günümüzde Kemaliye’de kapı tokmakları yapan kişi 6 kuşaktır geleneklere bağlı olarak bu işi yapan Demirci ailesinden Mustafa Demirci. Yaklaşık 120 yıl aradan sonra tekrar 1996 yılında bu geleneği sürdürme kararı alan Demirci ailesinin bu kararı sadece kaybolmakta olan bir geleneği yaşatmak değil aynı zamanda bu tokmakların işleneceği kapıları yapan marangozları ve buna bağlı olarak da eski taş ustalarını hayata bağlamış. Pek kimsenin rağbet etmediği marangozluk ve taş ustacılığı da kapı tokmakları sayesinde yeniden nefes almaya başlamış.

‘Kopya maneviyatı bozar’

Yıllar önce Kemaliye’de kapı tokmağı yapan yaklaşık 350 kişinin olduğunu ifade eden Mustafa Demirci, “Tabi o zaman kimse birbirinin yaptığını kopya etmezmiş. Ama bir süre sonra kopyalama başlamış. Kopya işin içine girince işin kalitesi düşmüş ve ustalar da artık kendi yaptıklarından zevk alamaz duruma gelmişler ve işi bırakmışlar. 120 yıldır kimse yapmıyordu. Biz 1996’da tekrar başladık” diye konuştu.

Kopyanın yapılmasının işin kalitesini bozacağını ifade eden Demirci, “Yaptığı ürüne maneviyat vermeli kişi. Bir tokmak 3-4 günümüzü alıyor. Fiyatları ise 400 liradan başlıyor 1500 liraya kadar çıkıyor.” dedi.

“Misafiri kapı tokmağı sesinden tanıyorlar”

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, evlerin kapılarına takılan tokmaklar sayesinde ev sahipleri, kapıyı çalan misafirlerini görmeden kadın ya da erkek olup olmadığını anlayabiliyor.

Şamanizm geleneğine göre, geçmişte hane halkını şeytana karşı koruduğu düşüncesiyle kapılara yapılan yılan figürü gibi süslemeleri kapı ve kapı tokmaklarına işleyen ustalar, Türklerin İslam’a geçişinin ardından uygulanan kapılara iki farklı tokmak takma geleneğini de yaşatmaya çalışıyor.

Özellikle İslam geleneğinde ev halkının evlerine gelen misafirlerin cinsiyetine göre kıyafetlerine dikkat etmesini sağlamak amacıyla ustalarca yapılıp kapılara takılan iki farklı tokmak, eve gelen misafirin cinsiyeti konusunda ev sahibine bilgi veriyor.

İlçe sakinleri, geçmişte adeta görüntülü kapı sistemi olan bu yöntemi kullanmaya devam ediyor.

Kapı tokmağı imalatçılığının unutulmaya yüz tutan bir meslek dalı olduğuna işaret eden Mustafa Demirci, kendi çocuklarını ve torunlarını yetiştirmeye çalışıyor.

Bu tür kapı tokmaklarının halen rağbet gördüğüne işaret eden Demirci, el emeği göz nuruyla uzun uğraşlar sonucunda ürettiği kapı tokmaklarının üzerine farklı anlamlara gelen motifler de işlediklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur