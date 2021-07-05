Kemaliye’de Dünya Mirası ve Alan Yönetim Birimi açıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Dünya Mirası ve Alan Yönetim Birimi’nin açılışını yapıldı.

Çeşitli açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kemaliye’ye giden Vali Mehmet Makas, Dünya Mirası ve Alan Yönetim Birimi’nin açılışını yaptı. Törene Vali Makas’ın yanı sıra Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, il ve ilçe protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, Kemaliye ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçenin hak ettiği kalıcı listeye de en kısa sürede eklenebilmesi için herkesin büyük bir gayretle çalışacağına yürekten inandığını belirtti.

Vali Makas konuşmasının devamında, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girebilmesi için mülki ve yerel idareler tarafından yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile bilgi, veri ve dosyaları hazırlayacak olan birimin hayırlı uğurlu olmasını diledi.