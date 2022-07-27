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Kemaliye’de boz ayı yola indi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kara yoluna çıkan boz ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ERZİNCAN 27.07.2022, 09:12
Kemaliye’de boz ayı yola indi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kara yoluna çıkan boz ayı, otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Otomobilin ışığında kara yolu üzerinde bir süre koşan yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Kemaliye’den Ergü köyüne giden Latif Yalçıner gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yola bir ayı çıktı. Ayı kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu.

Sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ayı daha sonra yolun kenarından tırmanarak gözden kayboldu.

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