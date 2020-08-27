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Kemaliye Kaymakamlığı’nda görev değişimi
KEMALİYE KAYMAKAMLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
ERZİNCAN 27.08.2020, 11:11
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Giresun’da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı’nın görev yerleri değişti.
Dereli ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Kaymakamı Murat Atıcı’nın görev yerleri değişti. Elazığ’da meydana gelen deprem ve sonrasında Kemaliye’de, ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayan Kaymakam Murat Atıcı, Dereli’de, Kaymakam Emre Yeşilbaş’da, Kemaliye ilçesinde yeni görevlerine başladı.
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