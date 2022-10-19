Kemah Tuzlaköy Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Baraj gövde dolgusunun yüzde 65 civarında tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akca, “Gövde dolgu imalatları ve dolusavak imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 0,78 milyon m3 olan Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.