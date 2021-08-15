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Kediyle yılanın kavgası kameraya yansıdı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kedi ile yılanın kavgasında pes eden sürüngen kaçarak canını kurtardı.

ERZİNCAN 15.08.2021, 15:25
Kediyle yılanın kavgası kameraya yansıdı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kedi ile yılanın kavgasında pes eden sürüngen kaçarak canını kurtardı.

Kemaliye’de kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaldırım kenarındaki kedi yoldaki yılanı görünce üzerine doğru hamle yaptı. Bir süre yılanda kediye karşı koyarak direndi. Kedi yılana pençe darbeleri vurup dişleriyle ısırmaya çalışınca yılan çareyi kaçmakta bulup canını kurtardı.
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