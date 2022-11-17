Kazakistanlı asistan doktorlar başhekimle bir araya geldi

Kazakistan Asfendiyarov Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan doktorları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu.

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yapan Kazakistan Asfendiyarov Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan doktorları Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya geldi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı öncülüğünde ziyaret eden öğrencilere teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Bizler Tıp Fakültemiz ile birlikte vermiş olduğumuz eğitimi kalite göstergelerinden biri kabul ediyoruz. Yurt dışından gelen öğrencilerimizin bizi talep etmelerini ve buradan aldıkları eğitimlerin sonunda da mutlu ülkemizden ayrılmalarını hem üniversite, hem Erzincan hem de ülkemiz adına bir tanıtım olduğunu ve bir hizmet olduğunu kabul ediyoruz. Bundan sonra da bu anlamda kaliteli hekimlere olanak sağlayacağız. İnşallah ülkemize ve şehrimize katkı vermiş oluruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı ise Başhekim Kuyrukluyıldız’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.