Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Erzincan’da otomobille çarpıştıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sonay Özkan idaresindeki 34 HB 2762 plakalı motosiklet ile 34 ELZ 703 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendi otomobilde orta refüje çarptı.

Kazada ağır yaralı olarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Sonay Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.