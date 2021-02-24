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Kaymakamdan jandarmaya ziyaret
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
ERZİNCAN 24.02.2021, 06:55
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Savaş, karakol ve bölge hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik’e brifing verdi.Kaymakam Musa Kazım Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.