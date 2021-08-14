Kaymakamdan genç güreşçilere hediye

Tercan Kaymakamlığı tarafından güreş öğrencilerine giyim ve kullanacakları malzemeler hediye edildi.

Erzincan’ın Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan Mamahatun 17 Şubat Güreş kulübündeki 30 öğrenciye eşofman takımı, güreş mayosu, güreş ayakkabısı, antrenman tişörtü hediye etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen programda Kaymakam Musa Kazım Çelik yaptığı konuşmada, “İçinizde kendi yaş grubunda birinciliği olan arkadaşlarımız var, inanıyorum ki sizlerde iyi ve disiplinli çalışarak ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Kaymakamlık olarak her zaman yanınızda olacağız, eğitmen hocalarımıza emeklerinde ötürü teşekkür eder, genç sporcularımıza başarılar dilerim.” dedi.

Programda Tercan 17 Şubat Spor kulübü kulüp başkanı Ömer Macit, kulübe katkılarından dolayı Kaymakam Çelik’e plaket taktim etti.