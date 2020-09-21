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Kaymakam Yeşilbaş, yol yapım şantiyesinden bilgi aldı

KAYMAKAM YEŞİLBAŞ, YOL YAPIM ŞANTİYESİNDEN BİLGİ ALDI

ERZİNCAN 21.09.2020, 09:42
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Kaymakam Yeşilbaş, yol yapım şantiyesinden bilgi aldı

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Arapgir-Dutluca-Kemaliye üzerinden Erzincan’ı Elazığ’a bağlayacak olan tünel çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında incelemede bulundu.

Dağlık alandaki 22 kilometrelik bölümünün 18 kilometresinin tünel olacağı alandaki çalışmaları şantiye yerinde inceleyen Kemaliye Kaymakam Emre Yeşilbaş, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kaymakam Yeşilbaş buradaki incelemelerinin ardından şantiye sorumlularının istek ve taleplerini dinleyerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

7 tünel 2 viyadükle 22 km’ye düşecek

Toplam 44 km olan Kemaliye-Dutluca yolu yapılacak olan 7 tünel, 2 viyadükle 22 km’ye düşecek. Yolda, Yaka Köyü tüneli 1680 metre - Kemaliye tüneli 2922 metre Viyadük, Toybelen tüneli 1539 metre, Kozlupınar tüneli 2995 metre, Viyadük 2, Yeşilyurt tüneli 2450 metre, Vali Yazıcıoğlu Tüneli 1988 metre, 2734 metre Dutluca Tüneli yapılacak.

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