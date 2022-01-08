Kaymakam sokak hayvanlarını unutmadı

Erzincan’ın Çayırlı İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen “Haydi Çayırlı dostlarına sahip çık” sloganıyla vatandaşları, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için duyarlı olmaya davet etti.

Kış ayında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için Çayırlı Kaymakamlığı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ile birlikte yürütülen sokak hayvanları besleme kampanyası kapsamında ilçede bulunan bazı lokasyonlara yem kapları bırakılarak içlerine mama koyuldu.

Sahipsiz hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakma etkinliğinin kış boyunca süreceğini bildirilen Kaymakam Gülderen vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Siz değerli halkımızın da evlerinde artan yemekleri çöplere dökmeyip sokaktaki dostlarımıza yardım edebilmek için bu noktalara bırakabilirsiniz” ifadelerini kullandı.