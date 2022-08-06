banner528

banner549

banner547

Son Dakika
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı

Kaymakam Kaykaç, yapımı devam eden Cemevini yerinde inceledi

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve beraberindekiler inşaatı devam eden Cemevinde incelemelerde bulundu.

ERZİNCAN 06.08.2022, 10:59
Kaymakam Kaykaç, yapımı devam eden Cemevini yerinde inceledi

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve beraberindekiler inşaatı devam eden Cemevinde incelemelerde bulundu.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan ile birlikte ilçe merkezi sınırları içerisinde yapılan Cemevi inşaatını yerinde inceledi. Kaymakam Kaykaç, yüklenici firma yetkilisi Oğuzhan Sayar’dan Cemevi inşaatının son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kaykaç, Cemevi inşaatında sona yaklaşırken, geriye kalan eksikliklerin bir an evvel tamamlanması ve vatandaşların hizmetine kısa sürede açılması noktasında gerekli talimatları verdi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu