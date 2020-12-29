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Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Divriği-Dostal köyü yol ayrımı mevkiinde bulunan jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.
ERZİNCAN 29.12.2020, 09:37
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İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Divriği-Dostal köyü yol ayrımı mevkiinde bulunan jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.
Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu gerçekleşen ziyarette görev yapan jandarma ekipleri ile bir süre sohbet etti. Uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu belirten Kaptanoğlu, kontrol noktasındaki asayiş, trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı.Halkın huzur sağlık ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini aktaran Kaptanoğlu, "Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek, kolaylıklar diledik ve teşekkür ettik." dedi.
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