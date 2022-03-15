Kaymakam Çelik’ten sağlık çalışanlarına hediye

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, Tercan Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Yapılan ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik’e İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan ve İlçe Emniyet Müdür vekili Muhammet Ali Demirci eşlik ettiler.

Sağlık çalışanlarına hediyelerini veren Kaymakam Çelik, özellikle salgın sürecinde bütün sağlık çalışanlarının büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirtti.

Kaymakam Musa Kazım Çelik yapılan ziyaret sonunda yaptığı konuşmasında, "Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Görev başında şehit olan bütün sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi ve sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.