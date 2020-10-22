Kaymakam Çelik, polis uygulama noktasını denetledi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişinde oluşturulan yol kontrol ve uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Çelik, Erzurum - Erzincan kara yolu üzerinde bulunan polis yol kontrol ve uygulama noktasını denetledi.

Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını belirten İlçe Kaymakamı Çelik, bu konuda tüm vatandaşların duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.