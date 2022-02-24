Kaymakam Çelik okullarda incelemelerde bulundu

Erzincan’ın Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan beldesinde bulunan Mercan Lisesi, Mercan İlkokulu ve Mercan Ahmet Yesevi Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Okullarda, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Çelik, okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda okul müdürlerinden bilgi aldı. Kaymakam Çelik, daha sonra derslikleri gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Sancar, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.