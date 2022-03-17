Kaymakam Çelik, öğrencilerle bir araya geldi

Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Ömer Gültekin Ortaokulu ve Fahriye Gültekin Çok Programlı Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek Kargın Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakam Çelik, okul ziyaretleri kapsamında Ömer Gültekin Ortaokulu ve Fahriye Gültekin Çok Programlı Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde okulların mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda okul müdürlerinden bilgi alan Kaymakam Çelik, derslikleri gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Emre Çapan, Milli Eğitim Müdür V. Mehmet Emin Sancar, Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik ettiler.

Kaymakam Çelik okul incelemelerinin ardından Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya’yı makamında ziyaret etti.