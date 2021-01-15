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Kaymakam Çelik, Kore gazisini ziyaret etti
Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Çatakdere köyünde ikamet eden Kore gazisi Zeynel Polat’ı ziyaret etti.
ERZİNCAN 15.01.2021, 11:46
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Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Çatakdere köyünde ikamet eden Kore gazisi Zeynel Polat’ı ziyaret etti.
Kore gazisi Zeynel Polat ile bir süre sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik istek ve dileklerini dinledi.
Çelik, “Vatan için hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, değerli aileleri ve gazilerimiz bizim kıymetlilerimiz, onların mutluluğu ve huzuru için devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz ve her zaman onların yanındayız” dedi.Kore gazisi Zeynel Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Musa Kazım Çelik’ e teşekkür etti.
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