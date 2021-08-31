banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?

Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu

Erzincan’ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl’e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.

ERZİNCAN 31.08.2021, 11:44
Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu

Erzincan’ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl’e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.

Köy muhtarı Cemal Aydemir’den köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinledi.

Ardından Kaymakam Musa Kazım Çelik, Konarlı köyü yaylalarında konargöçer olarak yaşayan Aktimur, Ayaz ve Avcı ailelerini ziyaret etti.

Yorumlar (0)
31°
açık