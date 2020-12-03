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Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Beşgöze Karakolunu ziyaret etti.
ERZİNCAN 03.12.2020, 10:00
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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Beşgöze Karakolunu ziyaret etti.Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı Beşgöze Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Karakol Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Levent Karaca’dan bölge hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.
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