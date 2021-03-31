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Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar’ı ziyaret etti.

ERZİNCAN 31.03.2021, 09:40
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Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar ile sohbet eden Kaymakamı Musa Kazım Çelik ailelerin istek ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik’in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Esat Bedirhanoğlu ve Muharrem Yucar teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal eşlik etti.
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