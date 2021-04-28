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Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Gülhanım Ateş ve ailesini ziyaret etti.

ERZİNCAN 28.04.2021, 12:56
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Kaymakam Çelik, hane ziyaretlerine devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, hane ziyaretleri kapsamında Gülhanım Ateş ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Mamahatun mahallesinde ikamet eden Gülhanım Ateş teyze ile sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik istek ve sorunlarını dinleyerek hayırlı ramazanlar diledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik’in ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu belirten Gülhanım Ateş teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal eşlik etti.
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