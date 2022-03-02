Kaymakam Çelik denetim ve incelemelerde bulundu

Erzincan’ın Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köylerde denetim ve incelemelerde bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, denetimlerine Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, Beşgöze Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek başladı. Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Kaplan’dan karakolun sorumluluk sahasında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alarak karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.

Öte yandan, Kaymakam Çelik denetim ve ziyarette bulunmak üzere ilçeye bağlı Yaylayolu ve Tepebaşı köylerinde incelemelerde bulundu. Köy muhtarlarından köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Çelik, köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek şikâyet ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen denetim ve incelemelerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhlis Pakkan, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal, İlçe Müftüsü Hekim Şahin, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Ersoy Alptekin ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emre Özelgül, Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.