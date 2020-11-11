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Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti

KAYMAKAM ÇELİK, ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET ETTİ

ERZİNCAN 11.11.2020, 09:56
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Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret ederek, okul ve yurt müdürü Suat Işık’tan bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle hasbihal eden Kaymakam Musa Kazım Çelik öğrencilere içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüsle daha iyi mücadele edebilmemiz için hijyen konusuna dikkat etmelerini istedi ve derslerinde başarılar diledi.
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