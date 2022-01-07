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Kaymakam Bek İliç’e veda etti

Gaziantep Valiliği’ne vali yardımcısı olarak atanan Erzincan İliç İlçe Kaymakamı Mehmet Bek vatandaşlara ve mesai arkadaşlarına veda etti.

ERZİNCAN 07.01.2022, 15:48
Kaymakam Bek İliç’e veda etti

Gaziantep Valiliği’ne vali yardımcısı olarak atanan Erzincan İliç İlçe Kaymakamı Mehmet Bek vatandaşlara ve mesai arkadaşlarına veda etti.

Sivas’ın Divriği İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken 20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İliç Kaymakamı olarak atanan Mehmet Bek, 14 Eylül 2021 tarihinde göreve başladı. Yaklaşık 4 ay Erzincan’da görev yapan kaymakam, alınan yeni karar ile Gaziantep Valiliği’ne vali yardımcısı olarak atanmasının ardından görev yaptığı süre boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına ve İliç halkına veda etti.

Kaymakam Mehmet Bek, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda mesajında Erzincan’a daha uzun süre görev yapmayı arzulayarak geldiğini söyledi. Kaymakam Bek mesajında; “Yaklaşık dört ay gibi kısa bir sürede bizleri bağrınıza bastınız, evlerinizi açtınız, sofralarınızda ekmeğinizi paylaştınız. İsteyerek geldiğim ilçemizde sizlere daha uzun süre hizmet etmek en büyük arzumdu. Lakin bakanlığımızın takdirleri ile Gaziantep Valiliği uhdesine görevlendirildim.

İlçemiz doğasıyla, yeraltı zenginlikleri ile insanının güzel yüreği ve gelişme potansiyeli ile ülkemizin müstesna ilçelerinden birisi. Bu güzel ilçeyi hepinize emanet ediyorum.

Görev yaptığım süre boyunca bizlerle olan sıkı ve samimi ilişkileri ile ilçemiz ve ilçe halkımız için canla başla gayretine şahit olduğum birlikte mesai harcadığımız Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz beyefendiye, ayrı ayrı amirinden memuruna bütün kamu personeli mesai arkadaşlarıma, il genel meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza, bütün siyasi parti temsilcilerimize ve STK temsilcilerine bu dört aylık süre boyunca bizlerle birlikte olan, bizlere yardımcı olan tutumları ile hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kubbede hoş bir sada bırakmış olma ümidi ile sizlerden haklarınız helal etmenizi temenni ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadelerine kullandı.

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