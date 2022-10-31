Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ormanlık alanda bulundu

Erzincan’da bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan şahsın cesedi ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir kayıp ihbarı yapılan Eyüp C.’nin bulunması için çalışma yürüten güvenlik güçleri Sakaltutan Geçidi üzerindeki ormanlık alanda ağaçtan iple asılı bir cesede rastladı. Yapılan kimlik tespitinde cesedin Eyüp C.’ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.