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Kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
Erzincan’da koyunlarını kurtarmak için kayalığa çıkan baba ve oğlu mahsur kaldı.
ERZİNCAN 12.12.2021, 01:15
Erzincan’da koyunlarını kurtarmak için kayalığa çıkan baba ve oğlu mahsur kaldı.
Merkeze bağlı Ergan Köyünde Hasan ve oğlu Ekber Gündoğdu, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama yaptı. Koyunları kayalıkta gören baba, oğul çıktıkları yerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.
Baba ve oğlu halat yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıktan kurtarıldı.