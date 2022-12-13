Erzincan’da akraba iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Uzun Çarşı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak, kürek ve biber gazının kullanıldığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Alihan K. (26), Tarık K. (45) ve Uğur A. (30) yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan çevik kuvvet polisleri hastane acil önünde geniş güvenlik tedbiri aldı.