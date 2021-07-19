Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; “Erzincan’ın cazibesini arttırıp, turizm merkezi haline gelmesini istiyoruz”

İstanbul’un Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Erzincan’da yaptığı ziyaretleri değerlendirmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Aslen Erzincanlı olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı vesilesiyle baba ocağına gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptığı ziyaretlerin değerlendirmesini açıklayan Başkan Yüksel, “İlk olarak Erzincan’daki basın mensuplarıyla buluşmuştum. Çok güzel bir buluşma oldu çok sıcak bir buluşma oldu. Ben de iade-i ziyarete geldim aslında cemiyete. O gün de bahsettiğim gibi Erzincan Valisine, Erzincan Belediye Başkanına, göreve yeni gelen Emniyet Müdürüne ziyaretlerim oldu. Ardından üniversitemizi ziyaret ettim. Erzincan merkezde olan bazı muhtarlarımızla bir araya gelme şansımız oldu. Benim ziyaretime gelen muhtar arkadaşlarım vardı Kartal’a, onlara da söz vermiştim buluşacağız diye. Muhtar arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu sohbetlerimizin konusu Erzincan oldu. Akabinde Kartallı olan Kartal’da geçmişi olan bir kaç tane sanayi bölgesindeki iş adamlarımızı da ziyaret ettik. Sohbetlerimizin tamamında Erzincanımızın ismini daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz, hangi noktalarda birkaç adımda atabiliriz diye somut konularda konuştuk aslında. Bu sohbetlerimizin bir kısmında bazen konumuz şelale oldu Çağlayan’ın güzelliği bazen Ergan Dağı’nda ki kış turizminin daha iyi noktaya gelebilmesi ile ilgili konuştuk. Bir gün sohbetimiz Kemaliye oldu. Kemaliye’nin güzellikleriydi. Ama ana sohbetlerin tamamını da bir su sorunun olduğunu gördük. Hem kuraklığın getirmiş olduğu aksaklıklar, Fırat’ın kuruması, Kemaliye’deki su debisinin düşmesi, bunlarla ilgili acaba atılabilecek adımları nelerdir, hem mülki amirimiz ile konuştuk hem diğer arkadaşlarımızla konuştuk. Onun dışında da Erzincan-İstanbul arasındaki köprünün gelişmesi, Erzincan ismini ya da Erzincan markasının, bunun ismi bazen tulum peynir, bazen üzüm, bazen festivaller kültür sanat, hem yöresel ürünler hem de gelenek göreneklerimiz de dahil olmak üzere Erzincan’ın güzelliklerini İstanbul’a nasıl ulaştırabiliriz, hangi festivaller yapabiliriz, bu isimleri büyütebilmek için Erzincan’dan İstanbul’a gelindiği zaman Kartal’ın bir durak olduğunu tekrar hatırlatırız arkadaşlarımıza. Çünkü Kartal’da da daha önceki sohbetlerimizi de söylediğim gibi 500 bin insan yaşıyor bunun yaklaşık 70 bin 80 bin civarında Erzincanlı hemşehrimiz de Kartal’da ikamet ediyorlar. Dolayısıyla yapılabilecek, Erzincan’ı öne çıkartacağız işler ile alakalı hem kültür sanat faaliyetleri hem turizm anlamında hem aklınıza gelebilecek öne çıkarmamız gereken diğer konuları ile ilgili de seminerler, fuarlar, tanıtım günleri, bunlardaki sorumluluklarımızdan bahsettik ve önümüzdeki yaza da bu pandeminin sıkıntılarını aştıktan sonra Erzincan’da yapabileceğimiz etkinlikler ile alakalı konuştuk. Mesela işte belki bir Çağlayan’da Mollaköy’de ya da Altınbaşak’da kısacası Erzincan’ın herhangi bir noktasında bir hemşire buluşması, kardeşliğin şehri Erzincan’da bir festivaller silsilesi yapmanın sohbetini yaptık. Bölgemizde gezebileceğimiz, çekebileceğimiz yatırımlarla ilgili İstanbul’da Erzincan’da olan dostlarımıza bunu aktaracağımızı, bir heyetle bir daha geleceğimizin sohbetini yaptık. Güzel olan taraf Erzincan’ın samimiyeti hala devam ediyor o sıcaklığı hala devam ediyor olması ama iyi olmayan yanlardan bahsedecek olursak, geçim sıkıntısı ya da tarım ve hayvancılığın iyi noktada olamayışı. Su sorunun getirmiş olduğu diğer aksaklıklar ve yaşam ağırlıkları burada da kendini gösteriyor. Bunu aşabilmek için Erzincan’a nasıl yatırım çekebiliriz, başta yerli turist olmak üzere, çıtayı yüksek tutmak lazım ama zaten yurt dışına çıkan hemşerilerimizin gelişi çok kıymetli.

İstanbul’da büyük turizm acentelerle bir ziyaret aldığımız kararlardan bir tanesi mesela. Bunun akabinde tabii ki yaşam pahalılığı ile ilgili, maliyetlerin artışı ile ilgili, pahalı ile ilgili sorunları çözmek çok elimde olan bir durum değil ama en azından bunu da gerekli merciler ile paylaşacağımı ya da bu sohbeti de aktaracağımı yaptığımız görüşmelerde aktardım. Erzincan’ın özetle güzelliklerini öne çıkartabilecek adımları yükseltip, tanıtımını yükseltip, cazibesini arttırıp, nasıl Erzincan’a gelen ziyaretçi sayısına, turist sayısına yerli turist ve yabancı turist olarak nasıl arttırabiliriz bunun sohbetini yaptık. Bu bir günde olabilecek bir şey değil, adım adım yapılması gereken tanıtım günleri ile alakalı sorumluluktan da bahsettik, orada da İstanbul’a üstümüze düşeni yapacağımızı söyledik. Şimdiden hem bizi dinleyen, izleyen herkesin kurban bayramını kutluyorum. İnşallah hastalıkları, kötülükleri geride bırakır bayramla birlikte güzellikleri artırmış oluruz.” diye konuştu.