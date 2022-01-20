Kara saplanan ambulans kurtarıldı

Erzincan’dan Elazığ’a gebe hasta taşıyan ambulans kara saplandı. Ambulans, AFAD ve karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimli güzergâhlarda ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan 32 haftalık gebe hastayı Elazığ’a götüren ambulansta kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulans, AFAD ve karayolları ekiplerince halat bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Ambulans, Pertek yolu üzerinden Elazığ’a devam etti.