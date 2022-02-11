Kar ve tipinin geçit vermediği yolda cenaze kepçeyle mezarlığa taşındı

Erzincan’da vefat eden 96 yaşındaki yaşlı adamın cenazesi, kar ve tipinin geçit vermediği Pülümür yolunda kepçeyle taşınarak mezarlığa götürüldü.

Erzincan Yalınca köyünde ikamet eden Ali Musa Eren (96) ilerleyen yaşına bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla vefat etti. Eren’in cenazesi vasiyetiyle toprağa verilmek üzere Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyüne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle cenaze konvoyu Pülümür - Kırkmeşe köyü yolunda yolda kaldı. Tunceli Özel İdareye bağlı ekipler iki kez yolu açmasına rağmen yine araçlar yolda kaldı. Bir minibüs yolcularla birlikte kayarak şarampolde kıl payı durdu. Bunun üzerine Özel İdareye bağlı kepçeye cenaze alınarak köye çıkarıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kadınlar ve yaşlılar köye çıkamazken, cenaze, yürüyerek köye çıkan 20 kişi tarafından toprağa verildi.

Vefat eden Ali Musa Eren’in yeğeni Ahmet Eren, “Bizim cenazemiz vardı, yollar kardan kapandı. Amcamı vaziyeti üzerine yukardaki Kırkmeşe köyüne çıkarmak istedik. Doğduğu yerde toprağa verilmek istedi. Yollar kapandığı için greyder ile kepçeler açtı yolları. Fakat yoğun kar yağdığı için tekrardan kapandı yol. Cenaze aracı çıkamayınca kepçeyle mezarlığa taşımak durumunda kaldık.” dedi.